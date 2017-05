Com um mês, bebê que nasceu após a mãe ter morte cerebral se recupera de cirurgia cardíaca

O bebê que foi mantido por dois meses no útero da mãe com morte cerebral completou um mês de vida esta semana, ele nasceu no dia 31 de março com 27 semanas. Yago se recupera de uma cirurgia cardíaca na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTI) da Santa Cada de Campo Grande.

De acordo com a assessoria do Hospital, na última quinta-feira (27), Yago passou por uma cirurgia cardíaca para correção de uma má formação em uma artéria que irriga o pulmão e se recupera. O estado de saúde de Yago é estável, segundo a Santa Casa.

Durante o primeiro mês de vida, Yago já deu sinal de recuperação. Na primeira semana, o bebê recebeu o primeiro leite materno via sonda oral na Santa Casa de Campo Grande. E segundo a assessoria da Santa Casa, Yago respondeu bem a mudança da dieta, que passou a ser apenas de leite. Yago é acompanhado por uma equipe multidisciplinar do Hospital.

Caso inédito

O caso de Yago é inédito em Mato Grosso do Sul e foi marcado pela troca de informações com médicos do Espírito Santo, Paraná e Portugal, onde houve situação similar. Com a morte encefálica da mãe, Renata Souza Sodré, 22 anos, o nascimento do bebê era uma aposta de alto risco.

Após a família decidir pela manutenção de Renata nos aparelhos para que Yago viesse ao mundo, a paciente começou a receber administração diária de medicamentos, pois com a morte cerebral, o corpo para de produzir hormônios, além de outras alterações ocorrentes. O trabalho envolveu todos os setores do hospital desde a equipe da limpeza até o corpo clínico. Todos os dias, Yago era acompanhado por exame de ultrassom.