Com um pediatra, apenas UPA Coronel Antonino atende crianças na tarde de hoje

A falta de pediatras no atendimento público continua afetando a população campo-grandense. Segundo a escala de plantões desta sexta-feira (7), no período da tarde apenas a unidade Coronel Antonino tem atendimento infantil com um pediatra disponível.

Durante a manhã, dos dez centros de saúde da cidade, apenas as UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário têm atendimento infantil, com 15 pediatras distribuídos nas unidades.

Já no período noturno a situação melhora, segundo a escala, apenas as unidades Santa Mônica, Coophavilla II e Aero Rancho não terão atendimento pediátrico.

Confira a escala completa: