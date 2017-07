Com um placar de 4 a 2 Gilberto Garcia é absolvido

O prefeito, José Gilberto Garcia (PR), de Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande, foi absolvido do processo de cassação que o derrubou da administração do seu município. A decisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (26) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS). O chefe do executivo escapou com um placar de 4 a 2.

O vice, Newton Luiz de Oliveira o Nenão, também estava sendo julgado no mesmo processo. Os desembargadores João Maria Loz e José Eduardo Menegueli, foram contrários ao recurso da coligação de Gilberto e Nenão, mesmo assim não reverteram os quatro votos favoráveis já obtidos dos juízes Andrei Lorenzeto, Clorisvaldo Rodrigues, Abrão Razuk e Elizabete Anache.

Os autos

Nos autos, consta que o vice era diretor da Rádio Excelsior e que laudos técnicos constataram que a emissora não teria cumprido o plano de mídia das inserções, favorecendo nos horários de maior audiência as propagandas do atual prefeito José Gilberto Garcia e do vice Newton Oliveira.

Em menos de 60 à frente da prefeitura, Gilberto e seu vice perderam seus mandatos, em fevereiro deste ano, ficando inelegíveis por oito anos. A decisão coube recurso e o impasse acabou nessa tarde.