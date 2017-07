Com clima de deserto, terça-feira terá baixa umidade do ar

A umidade relativa do ar chega a 15% em Mato Grosso do Sul

Há mais de um mês sem chuva, o tempo seco não dá trégua em Mato Grosso do Sul e a umidade relativa do ar chega a 15% no Estado nesta terça-feira (25), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que a umidade relativa do ar ideal é de 60%. Quando os índices ficam entre 20% e 30%, é considerado situação de alerta pela OMS. No Estado a umidade do ar deve chegar a índices registrados no deserto do Saara, na África, que ficam entre 10% e 15%.

O dia amanheceu céu claro em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo Inmet, a circulação anticiclônica, típica para esta época do ano, inibindo a formação de nuvens e deixa o ar mais seco. Os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos.

Na Capital o dia começou com os termômetros marcando 20°C, mas a mínimas podem chegar a 19°C. Já a temperatura máxima prevista para Campo Grande é de 29°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 32°C e a mínima é de 16°C.