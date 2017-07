Com ventos gelados, terça-feira tem mínima de 11°C

O dia amanheceu com temperaturas baixas e ventos gelados em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (4). Na capital os termômetros marcam 13ºC, com sensação térmica de 12°C. O tempo continua seco, com umidade relativa do ar em 35% e sem previsão de chuvas para hoje.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos estarão moderados com eventuais rajadas, que associados à baixa umidade do ar, aumentam o risco de alastramento de incêndios.

As temperaturas continuam em declínio até quinta-feira. Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 14°C e máxima é de 26°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a 11°C e a máxima não passa de 28°C.