O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, apresentou estatísticas apontando a redução no número de crimes em Mato Grosso do Sul no decorrer deste ano, durante a sessão ordinária desta terça-feira (18), na Câmara. Ele também falou dos investimentos que estão sendo feitos, principalmente com auxílio da tecnologia.

Conforme o balanço da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o índice de roubo a estabelecimentos comerciais caiu 28% de janeiro a novembro deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 668 crimes do tipo em 2017 e 482 agora neste ano. Os roubos a residência também reduziram 20%, passando de 493 para 392.

Os roubos a veículos, tiveram queda de 16%, passando de 823 no ano passado para 688 em 2018. Os dados apresentados pela Polícia Militar também mostram queda no índice geral de roubos de 14% e redução de 5% na quantidade de furtos ocorridas nos onze primeiros meses desse ano, em comparação com mesmo período do ano passado.

Na prestação de contas sobre as operações da PM no período de 1° de janeiro a 16 de dezembro, foram contabilizados 16,7 mil operações, 769 mil pessoas abordadas e 27 mil conduzidas a delegacias, 946 armas de fogo apreendidas, além de 169,5 toneladas de drogas apreendidas.

O coronel Waldir Acosta falou que o “monitoramento eletrônico vem auxiliando o material humano” e destacou trabalho que vem sendo feito para aumentar efetivo no estado. Os policiais também iniciarão trabalho de monitoramento com drones e já passaram por curso de formação em Brasília. Nas rodovias, ainda, começa o trabalho de monitoramento, com instalação de sala de comando e controle, ajudando a flagrar veículos roubados ou furtados.

“Estamos aqui prestando constas. Mensalmente temos reuniões para discutir o que pode ser feito para reduzir a criminalidade”, afirmou o comandante.