Em comemoração ao aniversário de criação do Comando Militar do Oeste (CMO), que foi criado no dia 15 de outubro de 1985, será realizada uma formatura em homenagem aos 33 anos do CMO, no Campo de Parada General Plínio Pitaluga no Forte do CMO,às 9h30.



Como parte do evento será entregue também Diploma de “Amigo do CMO” a personalidades, civis e militares,que se destacaram pela amizade e cooperação em atividades desenvolvidas pelas Organizações Militares do Comando Militar do Oeste.

O Forte do CMO fica situado à Avenida Duque de Caxias, 1628, bairro Amambaí, Campo

Grande/MS.

Histórico do CMO

A História do Comando Militar do Oeste é a própria história da presença militar do Exército na

Fronteira Oeste. Com a fundação da Capitania de Mato Grosso em 1748, por desmembramento da

Capitania de São Paulo, o 1o Capitão-General nomeado - Dom Rolin de Moura Tavares – chegou àquelas

paragens com uma Companhia de Dragões. Esta tropa de cavalaria destinava-se a guarnecer as novas

fronteiras conquistadas pelos bandeirantes. Aí está o início da presença militar na Fronteira Oeste,

embrião do futuro Comando Militar do Oeste.

Em 1752, foi criada a 1a capital da Capitania: Vila Bela da Santíssima Trindade, na margem do

Rio Guaporé (Cuiabá só viria a se tornar capital em 1835). Em 1754, por proposta de Alexandre de

Gusmão - secretário do Rei de Portugal e para delimitar as terras portuguesas e espanholas definidas pelo

Tratado de Madri de 1750 foi instalado o “Marco do Jauru” na confluência do Rio Jauru com o Rio

Paraguai. Hoje, o Marco, que é uma das figuras no símbolo do CMO, encontra-se localizado na praça

central de Cáceres.

Por orientação do Marques de Pombal, para consolidar os termos do Tratado de Madri, em 1766, o

Governador da Capitania - Morgado de Mateus - decidiu implantar na margem do Rio Iguatemi, a

Colônia de Nossa Senhora dos Prazeres (Forte Iguatemi). O Forte foi destruído onze anos depois pelos

espanhóis.

Em 1771, o Capitão da cavalaria portuguesa Dom Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e

Cáceres foi nomeado “Governador e Capitão-General do Mato Grosso e Cuiabá”, constituindo-se no 4o

Governador da Capitania.

Mello e Cáceres iniciou a defesa das fronteiras contra incursões externas, criando Fortes e

lançando as sementes da povoação, tais como: o Presídio (na época, denominação de fortaleza) de

Coimbra fundado em 1775, o qual mais tarde veio a denominar-se Forte de Coimbra e o Forte Príncipe da

Beira em 1776. O Forte de Coimbra proporcionou as condições de segurança favoráveis para a instalação

de três praças fortificadas: Albuquerque, que deu origem a Corumbá; Mondego, que originou Miranda; e

Vila Maria, a atual Cáceres.

Por intermédio do Decreto Real de 1o de outubro de 1821, o Príncipe Regente Dom Pedro criou o

“Governo das Armas da Capitania de Mato Grosso”. No ano seguinte, com a Independência, este

comando militar passou a chamar-se “Governo das Armas da Província de Mato Grosso”, sendo

considerado como origem da 9a Região Militar.

No final do século XIX a República foi proclamada e com ela novas mudanças surgiram no

dispositivo militar da Fronteira Oeste, passando por sucessivas transformações até chegar ao CMO da

atualidade: 7o Distrito Militar em 1891; 13a Região de Inspeção Permanente em 1908; 1ª Circunscrição

Militar em 1915; 9a Região Militar em 1934; 9a RM/9a DE em 1980; CMO/9a RM/9a

DE em 1985 (criação do CMO); CMO/9a DE em 1989 (desmembramento da 9a RM); e CMO

propriamente dito em 2005.

Outros acontecimentos e personagens relevantes da presença militar na Fronteira Oeste a honrar a

história do Comando Militar do Oeste tiveram destaque num passado mais recente. No início do século

XX, o Marechal Rondon, nascido em Mimoso – Distrito de Santo Antonio do Leverger/MT, partindo de

Aquidauana, percorreu as terras e os rios que cortam a imensa região Oeste do Brasil com seu inestimável

trabalho de consolidação das fronteiras e integração territorial e humana das diversas tribos indígenas que

habitavam aqueles rincões.

Posteriormente, em 1932, no contexto da Revolução Constitucionalista de São Paulo, o General

Bertoldo Klinger, então comandante da 1a Circunscrição Militar em Campo Grande (futura 9a RM),

liderou elementos de tropas sul-mato-grossenses em apoio aos revolucionários e criou o Estado de

Maracaju, aproximadamente o atual Mato Grosso do Sul, vindo a empossar o Prefeito de

Campo Grande Dr. Vespasiano Barbosa Martins, como Governador. Com o insucesso da

Revolução, o Estado criado à revelia da Federação foi desfeito, mas continuou latente a aspiração regional

pela divisão de Estados, posteriormente concretizada pelo Presidente Geisel em 1977.

O Comando Militar do Oeste se orgulha não só pela consciência de conduzir nos ombros sua

missão constitucional, mas, sobretudo, o legado cívico e moral de sua gloriosa história nessa rica e

estratégica parcela do território nacional. Após lançar o olhar ao passado e dar um salto no tempo,

verificamos o valor e o legado da presença militar na Fronteira Oeste.