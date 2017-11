Combate à Dengue: fumacê passará por nove bairros nesta sexta

O combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya – acontece em nove bairros nesta sexta-feira (17) com a borrifação do Ultra Baixo Volume (UBV) – popularmente conhecido como fumacê. O trabalho está previsto para ocorrer de 16h30 às 22h30, no seguintes bairros: Aero Rancho, Centenário, Guanandi, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian, Panamá, Piratininga, Popular e Rita Vieira.

A pulverização espacial UBV é um procedimento que consiste na liberação via aérea de gases, que agem, por contato, atingindo os mosquitos adultos em voo.

A ação do produto só é efetiva quando o inseticida está em suspensão no ar e só mata o mosquito. O inseticida não mata as larvas do Aedes aegypti, que estão em caixas d’água, potes, baldes, pneus, lajes. Cerca de 90% dos focos estão localizados nas residências.

