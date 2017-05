Após receber denúncia anônima, na última quarta-feira (24), de que alguns veículos com contrabando de cigarros estariam passando pela cidade de Maracaju no Sentido Sidrolândia/Campo Grande a Guarnição de Polícia Militar se deslocou até a Av. Marechal Floriano Peixoto no Bairro Paraguai, no intuito de interceptar os veículos. No local os militares abordaram alguns veículos e em seguida se depararam com um comboio de 12 veículos.

Durante a abordagem foram apreendidos ao total 30 fardos de tapetes e 19 fardos de jaquetas que não continham nota fiscal. Diante dos fatos os veículos juntamente de seus condutores foram encaminhados à Policia Militar para serem tomadas as devidas providencias, sendo os autores e veículos liberados, pois não continham restrições, e a carga apreendida aguardando entrega à Receita Federal.