Começa credenciamento de barracas para o Arraial de Santo Antônio

Foi divulgado no Diário Oficial do município nesta quarta-feira (16) a abertura de inscrição e seleção de candidatos para o sorteio das barracas na área interna do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande.Poderam se increver apenas barracas de alimentos e bebidas típicas ou artesanato.

Serão disponibilizadas 48 (quarenta e oito) barracas de alimentos e bebidas típicas e 7 (sete) de artesanato que funcionarão durante o festejo junino de 2018, na Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), localizada na Rua Américo Carlos da Costa, 320, Vila Carvalho, Campo Grande – MS, 79080-170, no período de 10 a 13 de junho.

A inscrição deve ser entregue no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, situada na Rua Orpheu Baís, 88 – CEP: 79005-440 – Amambaí, no período de 16 a 23 de maio de 2018, das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, por meio da ficha de inscrição padronizada, disponivel no edital, cópia do Estatuto Social da Instituição e do CNPJ.

O processo de habilitação dos inscritos será realizado pela Comissão Organizadora do Arraial de Santo Antônio deste ano. o resultado será publicado no Diogrande e divulgado no site da prefeitura.