Começa nesta segunda-feira a segunda etapa do Vale Universidade

2.137 candidatos passarão pela segunda etapa do certame de 12 a 27 de março

Começou nesta segunda-feira (12) a etapa de entrevistas do programa Vale Universidade. Nesta etapa serão realizadas as entrevistas e a apresentação de documentos do processo seletivo 2018.

Ao todo, 2.137 candidatos citados na lista de pré-habilitados passarão pela segunda etapa do certame de 12 a 27 de março. Neste link, está disponível a lista com data e horário de apresentação dos candidatos.

Entre os itens que devem ser apresentados estão: documentos pessoais, como RG, CPF e título de eleitor, e comprovantes de matrícula, de renda e de endereço. A relação completa dos documentos pode ser conferida na Resolução 183/2018 da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), disponível no endereço eletrônico.

Prazos

Entrevistas

As entrevistas vão ocorrer em 13 municípios, conforme a lista divulgada pela Sedhast. Confira abaixo as datas.