As homenagens reconhecem personalidades que combatem o racismo em MS

O Dia Nacional da Consciência Negra será comemorado nesta terça-feira, dia 20 de novembro, e a Assembleia Legislativa fará a solenidade de entrega da Comenda Zumbi dos Palmares.

A resolução é de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz (PT) e visa reconhecer personalidades e entidades que atuam no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial no estado.

O evento acontece no Plenário Júlio Maia, a partir das 19h30 de terça-feira (20). A comenda leva o nome de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra contra a escravidão. “Temos que celebrar a data e homenagear quem diariamente trabalha para que o racismo perca força não só no nosso Estado, mas em todo o Brasil”, afirmou Amarildo.