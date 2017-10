Comer é uma diversão nessa Semana das Crianças

O Dia das Crianças foi cheio de diversão para 650 crianças de entidades beneficentes em 13 cidades do país. E tudo isso graças a uma açãos scial promovida por uma rede de restaurantes que decidiu dar um dia pra lá de especial para essas crianças carentes.

A alegria pode ser simples nessa data. Muitas ações acontecem pelo país e são exemplos de como é possível transformar. Fazer diferente. “As crianças são muito especiais. Elas não são o futuro, elas são o presente. É o que damos a elas hoje que as formará para o futuro que desejamos. Trazê-las para os nossos restaurantes é o mínimo que podemos fazer, precisamos contribuir nessa formação. Sabemos que os momentos de descontração, de diversão e de comemoração são importantes e deixam lembranças que também ajudarão a formar uma pessoa mais feliz”, expõe o chef e presidente da rede Madero, Junior Durski.

Pensando desta forma, a rede de restaurantes Madero fará uma ação em prol das crianças em comemoração ao Dia das Crianças: o que há de melhor no menu da rede será servido para 650 crianças de entidades beneficentes em 13 cidades do país. A ação, que faz parte da agenda social do Madero, levará no próximo dia 16 de outubro estas crianças para os restaurantes da rede para comemorar o Dia das Crianças com tudo o que elas mais gostam de comer. O menu especial é completo, com entrada, prato principal, sobremesa e bebidas. Muitas cores e sabores nas opções que incluem do cheeseburger ao brigadeiro na panelinha. “Já vimos a alegria das crianças na ação de aniversário de 12 anos do Madero. Rostos felizes que deram lição de solidariedade quando muitas, ao virem pela primeira vez num restaurante, aproveitaram mas levaram parte do que lhes foi servido para dividir com os pais e irmãos em casa. Isso nos motiva, isso nos faz acreditar e fazer mais. Elas nos dão lição, sempre”, acrescenta Durski.

Ação nacional

A agenda social do Madero prevê para o ano de 2017 a doação de R$ 1 milhão para entidades beneficentes. Entre as ações que promovem essas doações estão as inaugurações de novos restaurantes e as comemorações em datas especiais – como o Dia das Crianças. “Fazer o bem faz parte da nossa filosofia. Gostamos e queremos que mais empresas façam ações em benefício da sociedade. O ciclo é virtuoso, quanto mais bem fazemos, mais pessoas felizes, mais crescemos”, enfatiza o chef.

Para o Dia das Crianças serão 13 entidades beneficiadas: Asas do Futuro (Campo Grande), Seara Espírito de Luz (Cuiabá), Sociedade Crescer (Curitiba), Vinde a Mim as Criancinhas (Florianópolis), Centro de Educação Infantil Assunção (Goiânia), Pão dos Pobres (Porto Alegre), Creche Modelo (Ribeirão Preto), Lar dos Girassóis (Rio de Janeiro), APAE de Salvador (Salvador), Monte Azul (São Paulo), Mãe Creche (Vila Velha) e Casa do pequeno Cristo (Belo Horizonte), Centro de Ensino e Reabilitação (DF). As crianças serão levadas aos restaurantes para o almoço e lá participarão de um momento especial de confraternização e diversão. Em Campo Grande, a ação acontecerá no Madero Steak House do Shopping Campo Grande.

No Dia das Crianças

Em todos os 106 restaurantes da rede em funcionamento também haverá presente especial para as crianças. Aquelas que forem comemorar o Dia das Crianças em um Madero receberão um dvd especialmente produzido com clips de músicas infantis. “Faz parte da experiência em nossos restaurantes a música, estimulando os sentidos e divertindo. No Dia das Crianças essa experiência vai com as crianças, com músicas que serão curtidas em família”, acrescenta o chef.