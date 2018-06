Comercialização do boi é retomada aos poucos; exportações reagem

A comercialização de animais para abate tem sido retomada aos poucos, conforme a necessidade de compra da indústria, segundo colaboradores do Cepea. Os embarques programados inicialmente para o final de maio estão ocorrendo neste início de junho, exercendo alguma pressão sobre as cotações da arroba. De 30 de maio a 6 de junho, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa do boi gordo caiu 3,3%, a R$ 137,35 nessa quarta-feira (6).

Depois de registrarem em abril o pior desempenho mensal desde abril de 2012, os embarques brasileiros de carne bovina in natura voltaram a se recuperar em maio. No mês, foram embarcadas 90,5 mil toneladas do produto, volume 29,2% superior ao de abril/18 e 0,11% acima do de maio/17, segundo dados da Secex. Essa reação foi observada mesmo com a paralisação dos caminhoneiros na segunda quinzena, que impediu o escoamento da proteína aos portos.