Um comerciante, que não teve a identidade revelada, foi baleado na última quinta-feira (10), durante um assalto. O crime aconteceu no município de Batayporã – 308 km distantes de Campo Grande.

De acordo com Hora da Bataguassu, o comerciante foi alvejado com dois tiros e teve o dinheiro do mercado, onde é proprietário, roubado. O fato aconteceu quando dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta Honta/Titan de cor preta, invadiram o local. Um dos criminosos usava uma camiseta branca, enquanto o outro trajava uma camiseta listrada.

Os bandidos fugiram sentido a cidade de Nova Andradina com o dinheiro. Segundo o site de notícias, o dono do mercado pegou seu veículo, foi atrás dos criminosos, e a cerca de um quilômetro do local do roubo, conseguiu derrubar a dupla de moto, momento em que um terceiro assaltante prestou apoio com um Fiat/Uno cor branco e sem para-choque dianteiro e acabou disparando contra a vítima.

Conforme o site, dos três tiros disparados pelo meliante, dois acertaram a barriga da vítima, que foi encaminhada por populares ao Hospital Cassems em Nova Andradina e não corre risco de morte.

Os bandidos fugiram com o Uno, abandonando a motocicleta, que seria a mesma também utilizada em dois assaltos em Nova Andradina. O ciclomotor, que apresenta registro de furto, foi apreendido pela Polícia Civil de Batayporã.

Ainda segundo Hora da Bataguassu, os policiais civis e militares de Batayporã e Nova Andradina realizaram diligências para tentar encontrar os suspeitos.