Policiais Militares Ambientais de Aquidauana, que trabalham na operação pré-piracema autuaram hoje (24) um comerciante por transporte ilegal de 1.200 exemplares de iscas vivas.

O homem foi autuado durante a realização de barreira de fiscalização na BR-262 próximo da ponte sobre o rio Taquarussu, foi quando abordaram um veículo e no porta-malas, foram encontradas as iscas vivas da espécie caranguejo, que estavam sendo transportadas, para Anastácio, sem a licença ambiental.

O infrator de 51 anos não possuía origem das iscas e nem a Guia de Controle de Pescado (GCP), obrigatória para o transporte do material e ainda havia adquirido os caranguejos no município de Mirandópolis, no estado de São Paulo, para serem comercializados em seu estabelecimento em Anastácio.

As iscas e o veículo foram apreendidos. O comerciante foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.700,00. A captura de iscas vivas em Mato Grosso do Sul só é permitida ao pescador profissional. Os caranguejos serão devolvidos ao seu habitat natural.