Um comerciante, de 30 anos, ficou ferido após colidir o veículo em uma árvore, na MS-376, em Fátima do Sul. A vítima foi socorrida pelo Corpo de B ombeiros e levada ao Hospital da Vida, onde está sendo medicado e orientado.

Segundo o site Siliga News, chovia bastante na região no momento do acidente. De acordo com a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle do automóvel, modelo Chevrolet Cruze, quando colidiu contra uma árvore.