A comerciante Solange Santos, 50 anos, perdeu o empréstimo no valor de R$ 2.510,00 que fez nesta segunda-feira (17), para pagar o atendimento médico que recebeu na sexta-feira (14), quando ficou internada no Hospital Evangélico de Dourados.

Solange contou ao JD1 Notícias que sofre de depressão desde quando perdeu o filho, há três anos, e teve crise de pânico na sexta, quando foi para o hospital. Ela permaneceu internada até sábado. Nesta segunda, ela foi ao banco junto com o esposo para fazer o empréstimo e pagar pelo atendimento.

Solange pegou o dinheiro por volta das 15h30 de hoje e seguiu de carro até a unidade de saúde. Ao chegar em frente ao hospital, a comerciante desceu do carro para e o esposo foi procurar uma vaga para estacionar. “Acredito que foi neste momento que o dinheiro caiu”, relatou ao lembrar-se que quando saiu do banco, seu esposo entregou em suas mãos a quantia.

Solange disse que só notou que o dinheiro não estava com ela quando, dentro do hospital, atendeu a ligação do marido. “Ele me ligou, quando peguei o celular notei que o dinheiro não estava comigo, perguntei a ele se tinha caído dentro do carro e disse que não.Não estava em envelope nenhum, só na borrachinha que dão no banco, fácil de identificar que se trata de dinheiro”, detalhou.

Na mesma hora, a comerciante foi até o local onde desceu do carro e não achou. Solange pede para quem achou o dinheiro entre em contato com ela pelo telefone: (67)998254554. “Quem achou e, se devolver, vai ser muito gratificado. A pessoa vai ganhar muito, meu coração é muito grande, se fosse eu que achasse, devolveria”, concluiu.