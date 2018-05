Comerciante persegue homem com facão e espeto

Um homem foi ameaçado com um facão e um espeto na manhã desta terça-feira (29), enquanto buscava uma assinatura em um contrato, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, Rafael Soares Clares de Souza, 36 anos, funcionário da empresa Rotele foi até a "Cantina do Zeca" para colher uma assinatura em um contrato de empréstimo de um freezer, mas quando pediu para José Carlos Atsushi Katayama, 64 anos, proprietário do local assinar, ele se negou e pediu para que a empresa procurasse o advogado dele.

Nisso Rafael começou a fotografar o freezer para comprovar que o objeto estava no estabelecimento, mas o comerciante não aceitou, abrindo uma torneira e jogando água na vítima, além de ofendê-la com xingamentos. Neste momento, o comerciante pegou um facão e um espeto, um em cada mão, tentando atingir por três vezes Rafael que utilizou uma cadeira para se defender, arremessando-a contra o autor.

A vítima fugiu do local, sendo perseguido por José Carlos que continuava a ameaçá-lo com o espeto e o facão em mãos. A briga só foi encerrada quando o porteiro interveio com a ajuda de outros funcionários que conseguiram deter o autor. O local possui câmeras de segurança que podem ter registrado toda a confusão.