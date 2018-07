Comerciantes recebem o planejamento previsto para a semana de obras na 14 de julho

Os comerciantes da rua 14 de Julho receberam na noite desta quinta-feira (5) o cronograma de trabalho semanal das obras de requalificação da via, previstas no Programa Reviva Campo Grande.



O planejamento foi entregue em reunião, que foi uma das medidas adotadas pela coordenação do Programa para minimizar o impacto aos comerciantes. A proposta, discutida com os impactados, é fazer o encontro toda quinta-feira para que os técnicos apresentem o planejamento previsto para a semana subsequente.



A assessoria do Reviva Campo Grande divulgou o planejamento previsto para a semana de 6 a 13 de Julho:



06/07 - Obras de drenagem na rua 14 de Julho, entre as ruas 26 de Agosto e 7 de Setembro. Trânsito interrompido. Previsão de 30 dias de interdição.

08/07 - Obras de esgoto na calçada do lado direito na rua 14 de Julho, entre a Maracaju e a Marechal Rondon. Sem interrupção de tráfego.

11/07 – Obras de esgoto na rua 7 de Setembro, entre a Calógeras e a 13 de Maio.

12/07 – Obras de esgoto na calçada do lado esquerdo, na rua 14 de Julho, entre 7 de Setembro e 15 de Novembro. Trânsito liberado.

13/07 - Instalação dos tapumes na 14 de Julho, entre a Maracaju e a Marechal Rondon.



A assessoria ainda reforçou que durante a execução das obras podem ocorrer imprevistos, alterando o cronograma proposto.



Mais ações

Além do cronograma, outras medidas estão sendo tomadas para diminuir o impacto nas vendas, como a instalação de faixas nas quadras, informando que as lojas continuam abertas e atendendo normalmente, apesar das obras. O acesso de clientes e comerciantes está sendo garantido através de passadiços.



A Prefeitura está organizando ainda, ações culturais para atrair público para as lojas do centro e informa que, na quadra da 14 de Julho, entre as ruas Maracaju e Marechal Cândido Rondon, os trabalhos de execução da rede de esgoto nas calçadas serão suspensos esta tarde e amanhã o dia todo, por conta da previsão de grande fluxo de consumidores no centro em razão do pagamento dos servidores públicos. Os serviços serão executados no domingo, não comprometendo o calendário.