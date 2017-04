Comércio da Capital não funciona dia 14, supermercados abrem normalmente

O Comércio da Capital não abrirá na Sexta-Feira Santa, dia 14 de abril, diz a Federação do Comercio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS).

As empresas abrangidas pela convenção também devem fechar seus estabelecimentos nos feriados do Dia do Trabalhador (01/05) e Finados (02/11), sob pena de aplicação de multas por descumprimento previstas na convenção.

Já os supermercados e hipermercados de Campo Grande abrem normalmente. Apesar dos sindicatos patronal e laboral que representam o setor ainda não terem concluído as negociações coletivas deste ano, foi firmado acordo provisório para o funcionamento do dia 14/04. Como forma de compensar o dia trabalhado, as empresas supermercadistas devem fazer o pagamento de R$ 55,00 ao trabalhador, em vale-compra, além de uma folga em no máximo 30 dias.