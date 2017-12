Comércio fica aberto até às 22h a partir desta segunda-feira

A duas semanas do Natal, o comércio de Campo Grande ficará aberto até às 22h a partir desta segunda-feira (11). O horário especial de Final de Ano foi definido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos trabalhadores do comércio de Campo Grande.

De 11 a 16 de dezembro e 18 a 23 de dezembro, de segunda a sábado, o comércio funcionará até às 22h. No próximo domingo (17), o funcionamento será das 9h às 18 horas.

No dia 24, véspera de Natal, o funcionamento é permitido até às 18 horas. No dia de Natal (25), os estabelecimentos comerciais não funcionam.

No dia 31, véspera do Ano Novo, o funcionamento é até às 16 horas. No dia de Ano Novo, assim como no Natal, os estabelecimentos comerciais não funcionam.