Comércio pode funcionar normalmente no feriado de Santo Antônio

O comércio de Campo Grande pode funcionar normalmente no feriado de Santo Antônio, próxima terça-feira, dia 13 de junho, basta o empresário informar, até segunda-feira (11), ao sindicato laboral da abertura do seu comércio. Os supermercados também abrirão as portas normalmente.

O acordo foi estabelecido em convenção coletiva entre os representantes das categorias patronal e dos trabalhadores da capital, Sindicato do Comércio Varejista de CG, afiliado da Fecomércio-MS, e Sindicato dos Empregados no Comércio de CG.

A Fecomércio-MS lembra que a abertura do comércio nos dias de feriado tem horário diferente dos dias úteis. Com exceção dos estabelecimentos localizados nos shoppings, o funcionamento será das 9h às 18h, com intervalo mínimo intrajornada de uma hora.