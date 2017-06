Comércio tem ponto facultativo no feriado de Santo Antonio e Corpus Christi

As empresas que pretenderem abrir nesses feriados devem compensar o trabalhador com uma folga

O comércio de Campo Grande não funcionará nos dias 13 e 15 de junho, feriado de Santo Antônio e Corpus Christi.

As empresas que pretenderem abrir nesses feriados devem compensar o trabalhador com uma folga para o dia do trabalho, que deve ser concedida preferencialmente na semana seguinte ou no intervalo máximo de 15 dias, além de uma indenização equivalente a 7% do valor do piso salarial, que deverá ser paga até o final do expediente.

A abertura do comércio nos dias de feriado tem horário diferente dos dias úteis. Com exceção dos estabelecimentos localizados nos shoppings, o funcionamento será das 09h às 18h, com intervalo mínimo intrajornada de uma hora.

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), este ano ainda serão facultativos os feriados de 26 de agosto (aniversário de Campo Grande), 07 de setembro (Independência), 11 de outubro (Divisão do Estado), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) e 15 de novembro (Proclamação da República).