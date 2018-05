Comércio tem programação para o dia das mães

O consumidores que pretendem comprar o presente das mães podem ficar tranquilos quanto às promoções e tempo para ir comprar. Confira abaixo algumas promoções e sorteios em shoppings e supermercado da Capital:

Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande está com promoção aos seus clientes com vales no valor de R$ 5 mil cada, a serem utilizados na loja da Top Laser. Serão cinco ganhadores que usufruirão de serviços de beleza como depilação a laser. A promoção é válida até o dia 13 de maio e para participar é necessário juntar 300 reais em notas ou cupons fiscais de compras realizadas nas lojas participantes e dirigir-se ao balcão de trocas localizado na Expansão, no piso 2, em frente à loja Centauro.

Shopping Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês está oferecendo a mães e filhos um show do cantor Lulu Santos, da turnê "Canta Lulu", basta os clientes realizarem compras acima de R$200 +R$40 em dinheiro para garantir dois ingressos.

O Show acontecerá em 13 de maio, às 18h30 no estacionamento (acesso C). A promoção é válida até 12 de maio.

Shopping Norte Sul Plaza

No mês das mães, o Shopping Norte Sul Plaza irá sortear o veículo Hyundai HB20 e 8 pacotes de depilação a laser. Para participar os clientes terão que realizar compras acima de R$ 100,00 para ganhar um cupom para o sorteio. De segunda a quinta-feira os cupons valem em dobro. O sorteio dos pacotes de depilação é semanal e transmitido via rede social Facebook.

No dia das mães a Detroit Steakhouse, vai presentear com sobremesa as mamães que celebrarem a data no local.

Pátio Central Shopping

Os clientes do Pátio Central Shopping podem concorrer a dois vale viagens no valor de R$ 4.000,00 cada neste mês de maio, um para o dia das mães e outro para o dia dos namorados, curtindo assim momentos incríveis com duas pessoas amadas. Para participar os clientes devem realizar compras a partir de R$ 100,00.

Horário diferenciado

Neste final de semana, os consumidores interessados em realizar as compras de presentes para o Dia das Mães poderão contar com horário ampliado no Shopping Campo Grande nesta sexta-feira (11) e sábado (12). O estabelecimento irá funcionar das 10h às 23h nos dois dias.

No domingo (13), as lojas o Boticário e Quem Disse Berenice irão abrir a partir das 10h. A praça de alimentação também funciona a partir das 10h. As demais lojas abrem em horário normal, a partir das 12h.

Nos shoppings Bosque dos Ipês, Norte Sul Plaza e Pátio Central não haverá horário ampliado.

Supermercado Extra

O extra retorna com a Pink Friday com 26 horas de ofertas exclusivas para os clientes presentearem suas mamães. A ação teve início às 22h desta quinta-feira (10) e termina nesta sexta-feira (11) nos hipermercados.