Fazer uma releitura das comidas típicas de festa julina com um toque saudável é o objetivo do 1º ArraiHorta que acontecerá no próximo dia 27 de julho, em Campo Grande.

A empresária Márcia Chiad, uma das organizadoras do evento, explica que o evento vai trazer a opção de festa com alimentos orgânicos, não transgênicos e regionais. “Vamos oferecer um cardápio com comidas típicas, ingredientes saudáveis, que vai de arroz de carreteiro a sagu de jabuticaba, tudo com muito tempero e sabor”, diz.

O 1º ArraiHorta será aberto ao público, com entrada gratuita e terá um cardápio recheado de várias outras delícias. Além de arroz de carreteiro e sagu de jabuticaba, serão comercializados no local sopa paraguaia, chipa, pinhão e pastel assado de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs), com diversas opções de doces e bebidas.

Durante o evento será ministrada uma palestra sobre sementes crioulas e produtos regionais. Além disso, o 1º ArraiHorta vai oferecer uma oficina de plantio para as crianças. Para participar da oficina será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 15, e haverá dois horários disponíveis, das 10h às 11h e das 16h às 17h.

Serviço:

Data: 22 de julho

Local: Recanto das Ervas – Rua 13 de Junho, 1.592

Horário: 10h às 18h

Entrada gratuita