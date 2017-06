Comissão cria CPI para apurar Irregularidades Fiscais e Tributárias

Para ampliar a investigações, a Comissão Especial que apura denúncia de eventual crime de responsabilidade do Governador do Estado pode se tornar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). A sugestão aconteceu nesta quarta-feira (7), durante a reunião do grupo de trabalho.

Pedro Kemp ressaltou a importância da Comissão Parlamentar de Inquérito. “Uma ótima decisão em propor essa CPI. Ela tem muito mais força para requisitar documentos, convocar pessoas pra depor e fazer condução coercitiva daqueles que não queiram comparecer. A sociedade quer uma reposta rápida da Assembleia Legislativa”, enfatizou.

O objetivo da CPI permitir que os parlamentares possam averiguar a veracidade dos fatos narrados nas denúncias, com a obtenção de documentos e provas, e a convocação de pessoas para depor, caso seja necessário.

Na reunião de hoje ficou definido que a comissão irá se reunir novamente na próxima quarta-feira para elaborar um requerimento, o qual será encaminhado posteriormente ao Plenário da Casa de Leis para votação.

Sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Paulo Corrêa comentou que foi uma decisão acertada. "Vamos submeter o requerimento da CPI à análise na próxima quarta-feira, na reunião que acontece aqui, no Plenarinho, para ser votado pelos membros. Depois disso vamos apresentá-lo em Plenário. O fato determinante é a denúncia da JBS. Na reunião da próxima quarta também vamos avaliar qual o período de abrangência da investigação", relatou Corrêa.

Os membros que participaram da reunião foram Paulo Corrêa (PR), presidente da Comissão, Flávio Kayatt (PSDB), relator, Pedro Kemp (PT), Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Renato Câmara (PMDB), este último suplente do deputado Eduardo Rocha (PMDB).

O deputado Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis, também esteve no evento e sugeriu CPI das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado como nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, o qual foi aceito.