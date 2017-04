Comissão de Inquérito investigará desvios em Naviraí

Os vereadores da Câmara Municipal de Naviraí, cidade a 291 km de Campo Grande, aprovaram, por unanimidade, na última terça-feira (11) a criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o desvio de finalidade de bens adquiridos com recursos de emendas parlamentares por integrantes da administração municipal.

Segundo informações do jornal Naviraí em Pauta, investigações preliminares dos vereadores Simon Rogério de Freitas (PSB) e Junior do PT apontaram que aparelhos de ar condicionados, destinados para unidades de saúde, teriam sido “emprestados” para outros setores. Os equipamentos foram adquiridos com verba de emenda parlamentar destinada pelo Deputado Estadual Marquinhos Trad (PSD).

Para o vereador Junior do PT o desvio de função configura ato de irregularidade. “Precisamos saber quem autorizou e tomar as medidas cabíveis, de acordo com parecer da comissão”.

De acordo com o jornal Naviraí em Pauta, o gerente de Saúde Fábio Bonicontro, deve ser ouvido ao longo dos trabalhos da CEI para esclarecer o assunto.

Após investigação do caso, a comissão deverá elaborar um relatório que poderá resultar em denúncia e encaminhada ao Ministério Público Estadual (MPE). O desvio de finalidade é um ato passível de processo de improbidade administrativa e após apuradas as responsabilidades pode gerar o afastamento dos gestores públicos.