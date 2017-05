Comissão discutirá propostas para Sistema Municipal do Esporte em Campo Grande

Com a participação de atletas, frequentadores de parques públicos, entidades e representantes das mais diversas modalidades da sociedade, a comissão criada nesta segunda-feira (8), discutirá propostas para a implantação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer.

A comissão foi criada por meio de decreto e tem 120 dias para elaborar uma proposta para o Sistema, que será encaminhada ao Executivo. O texto final será feito pela própria prefeitura, que encaminhará a proposta para análise da Câmara.

Este sistema prevê a criação de conselhos e conferências municipais, um órgão gestor e, ainda, fontes de financiamento dos projetos. A previsão é de que no final de 2018 todo o Sistema esteja em pleno funcionamento. “O sistema será uma ferramenta de gestão de políticas públicas para o esporte e lazer. O nosso compromisso com a criação deste Sistema Municipal é definir com transparência e responsabilidade as competências dos entes federativos responsáveis pelo esporte”, destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

O gestor ainda acredita que a implantação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer possa ser o início de uma revolução no desporto campo-grandense. “Hoje, o Brasil não define competência do município, do estado e da união. O que acontece? As famosas áreas de sombreamento. O governo municipal faz uma ação, o estado vem e faz a mesma ação e o Governo Federal, mais uma vez, repete a ação. Não tem uma definição clara das competências e finalidades de cada um dos entes da federação”, analisou.

Rodrigo Terra relatou ainda que todos os dias é procurado por clubes que lhe pedem apoio para que uma equipe represente o estado em alguma competição nacional. Diante disso, fica na dúvida sobre quem deveria apoiá-lo, visto que o atleta representa o Estado, mas também é da Capital . “Esse é um indicativo claro de que não temos uma definição de competências. Esse é mais um desafio que a criação do sistema vai propor”, finalizou.

No final do dia os participantes votaram a proposta para composição da Comissão Municipal de sistematização do Projeto de Lei que tinha 28 representantes no primeiro texto e, por votação, foram acrescentados mais 3 representantes. Com exceção dos governamentais, todos os representantes foram definidos no Seminário. Os demais receberão comunicado via ofício para encaminharem seus representantes até sexta-feira (12). Os estudos iniciam após a publicação dos nomes no Diário Oficial.