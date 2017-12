O trabalho da comitiva da Seleção Brasileira que viajou para o sorteio de grupos da Copa do Mundo não parou após a definição das chaves. O grupo passou o fim de semana e esta segunda-feira (4) realizando vistorias em Sochi, cidade que receberá a última etapa de preparação da Seleção, e as sedes da primeira fase: Rostov-on-Don, São Petesburgo e Moscou.

Em Sochi, Edu Gaspar, Tite e o supervisor Luís Vagner estiveram no hotel e no centro de treinamento que servirão de base para a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Eles ficaram satisfeitos com o andamento dos preparativos para receber o time.

O restante da equipe, formada pelo administrador Hamilton Corrêa, o chefe de segurança Aloísio Rocha e a médica da CBF, Andreia Picanço, viajou para as cidades onde a Seleção Brasileira jogará na primeira fase da Copa do Mundo. Conheceram hotéis, centros de treinamento e já iniciaram os estudos de logística para deslocamento da delegação nestas localidades durante o Mundial.

Vale lembrar que a Seleção Brasileira ficou no Grupo E da Copa do Mundo de 2018. A chave é formada ainda por Costa Rica, Suíça e Sérvia. A estreia do Brasil na competição será no dia 17 de junho, contra os suíços.