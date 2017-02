O WhatsApp exibe um "check" azul para confirmar o recebimento de mensagens de voz, mesmo que você tenha desabilitado a confirmação de leitura do mensageiro. No entanto, o sinal não quer dizer que o áudio foi realmente reproduzido, apenas indica que a mensagem foi visualizada pelo seu amigo.

Para ter certeza de que o contato ouviu sua gravação e evitar confusões com o recurso de confirmação de leitura, é necessário acessar as informações de recibo da mensagem. Veja, no tutorial a seguir, como encontrar essa informação no Android e no iPhone (iOS).

No iPhone (iOS)

Passo 1. Em uma conversa do WhatsApp, toque sobre uma mensagem de voz marcada com o ícone de visto azul e deslize o dedo para esquerda da tela. Na janela seguinte, observe se há um horário definido em “Reproduzido”. Caso apareçam três pontos em vez da hora, quer dizer que o contato não reproduziu aquele áudio. Passo 2. No exemplo abaixo, podemos ver uma mensagem que foi recebida e reproduzida. Note que os horários de visto e reprodução são diferentes, o que indica que a pessoa visualizou o clipe de áudio no chat, mas não ouviu imediatamente.

No Android

Passo 1. Abra um chat e mantenha o dedo pressionado sobre um clipe de áudio marcado com o visto azul. Em seguida, no alto da tela, toque no ícone “i”, como mostra a imagem abaixo.

Passo 2. Se não houver a indicação do horário em “Reproduzido”, seu amigo visualizou a mensagem, mas não ouviu o áudio



Aproveite a dica para não ter dúvidas sobre o recebimento e reprodução de suas mensagens de áudio no WhatsApp.