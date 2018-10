Foram abertas a partir desta terça-feira (3), as inscrições para o processo seletivo simplificado de seleção de estagiários para formação de cadastro reserva da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS). As vagas serão destinadas para os municípios de Campo Grande e Três Lagoas. As inscrições seguem até o dia 26 de outubro.

Para concorrer, os interessados devem estar matriculados em instituição de ensino regulamentada, ter idade superior a 16 anos e não ter realizado estágio anterior na companhia.

Em Campo Grande, os benefícios são bolsa auxílio de R$ 649,35 para 4h/dia e R$ 974,03 para 6h/dia e ainda o cartão vale-transporte. Já para Três Lagoas, a bolsa auxílio é de R$ 475,75 para 4h/dia e R$ 800,43 para 6h/dia e o auxílio transporte de R$ 173,60.

Na capital os cursos para cadastro reserva são Administração, Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Processamento de Dados, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Meio Ambiente, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental.

Já para a cidade de Três Lagoas, as vagas são para Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação.

A seleção tem como etapas a análise curricular e entrevista. Confira o edital na íntegra no site da MSGÁS ou na página 16 da edição nº 9.754 do Diário Oficial do Estado.