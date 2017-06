Companhia de gás do Estado é eleita uma das melhoes do Centro-Oeste para se trabalhar

Pelo segundo ano consecutivo, a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) recebeu o prêmio “Great Place to Work”, reconhecimento que elege as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A entrega dos prêmios aconteceu na quarta-feira (21.6), em Goiânia (GO).

Em 2017, a MSGÁS ocupou o 9º lugar no ranking das 40 melhores empresas para se trabalhar na região Centro-Oeste. Segundo o diretor Administrativo e Financeiro da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, que representou a Companhia no evento, o prêmio é o resultado de um ano de muito empenho visando a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores. “Seja com foco na melhoria dos processos ou no incentivo através de treinamentos e capacitações, estamos sempre buscando melhorar. Esse resultado de 2017 aponta que estamos superando as dificuldades do País e nos posicionando no mercado sul-mato-grossense como empresa de ponta. E sobretudo, mostra que podemos melhorar e buscar excelência mesmo nos períodos de crise”, destacou.

Concorreram à premiação empreendimentos comerciais com mais de 50 funcionários, localizados na região Centro-Oeste, e para composição da lista foi realizada uma pesquisa junto aos funcionários, que avaliou o nível de confiança dos mesmos considerando itens como: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. De acordo com a Gerência de Recursos Humanos da MSGÁS, o nível de confiança é medido com relação a nove práticas culturais em gestão de pessoas consideradas como essenciais, o que também foi avaliado por documento preenchido pelas empresas.

Primeira Premiação

Durante a 6ª edição da premiação, no ano de 2016, a MSGÁS pela primeira vez na história da Companhia, ficou entre as 35 melhores empresas para se trabalhar do Centro-Oeste. Nesse ranking foram avaliadas um total de 87 empresas.

O GPTW

O Great Place to Work (GPTW) teve início na década de 1980 com Robert Levering e Amy Lyma. Atualmente o GPTW desenvolve pesquisa das melhores empresas para se trabalhar em 53 países da América do Norte, América Latina, Europa, África, Oceania e da Ásia.