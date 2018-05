Comper pode ser multado em R$ 50 mil por 'enganar' clientes

O supermercado Comper Jardim dos Estados poderá pagar multa de R$ 50 mil, caso sejam comprovados os casos de propaganda enganosa e descumprimento da oferta na promoção Juntou Ganhou.

De acordo com o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, o órgão recebeu diversas denúncias onde consumidores alegaram que não receberam os prêmios ao completar as regras.

Promoção Juntou Ganhou

A promoção consistia na compra de produtos para o acúmulo de selos e o consumidor teria que gastar R$ 20,00 em compras para ganhar um selo. Ao finalizar o conjunto necessário para retirada do prêmio que era uma faca profissional, eram surpreendidos com a informação de que o mesmo havia se esgotado e, mesmo assim, nenhuma previsão de entrega era condicionada ao consumidor.

Salomão adiantou que, além da abertura do processo administrativo contra a rede de supermercados, o Procon-MS emitiu cópia do procedimento para o Ministério Público Estadual (MPE/MS), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) e para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).