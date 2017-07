Competição de Jiu-Jitsu entra no calendário de aniversário da Capital

A IV Copa Campo Grande de Jiu-Jitsu entra para o calendário oficial de aniversário da Capital – que completa 118 anos. O evento, que deve reunir cerca de 500 atletas de Mato Grosso do Sul e visitantes de outras federações, será realizado no dia 27 de agosto, no Teatro de Arena do Horto Florestal, das 9h às 17h.

O presidente da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado de Mato Grosso do Sul (FJJD-MS), Fábio Rocha, se reuniu nesta manhã com o prefeito Marquinhos Trad, e o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles, para reforçar o apoio do município para a modalidade esportiva.

“É muito importante esse apoio da prefeitura, já que muitas vezes, por falta de apoio, atletas de grande potencial aqui da região acabam não competindo. Significa que o Estado e Campo Grande acabam ficando sem representatividade. Estamos felizes com o apoio da prefeitura e animados com esse incentivo que a atual administração tem demonstrado para com o esporte de um modo especial”, avalia Rocha.

Atualmente existem 76 equipes filiadas na Federação de Jiu-Jitsu, perfazendo um total de 1,7 mil atletas em MS. A entidade foi criada em 2013 e pela primeira vez, neste ano de 2017, passará a integrar o calendário de aniversário de Campo Grande, com o apoio da prefeitura, por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp).