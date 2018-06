Conab lança aplicativo com preços diários de frutas e verduras nas Ceasas do país

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) lançou nesta segunda-feira (11), em Florianópolis - SC, o aplicativo "Prohort Ceasas" que disponibiliza para o público os preços diários de 48 produtos hortigranjeiros nas 40 centrais de abastecimento de capitais e do interior do país. O acesso é gratuito, basta que o interessado baixe o aplicativo em seu smartphone.

A apresentação do aplicativo foi feita pelo superintendente de Abastecimento Social da Conab, Newton Araújo Júnior, durante o Encontro Nacional da Abracen (Brastece). “O objetivo dessa ferramenta é ampliar o acesso do público, principalmente de produtores e comerciantes”, explica Newton. “Assim eles terão sempre à disposição todas as informações de preço de atacado, coletado via Centrais de Abastecimento”.

Com o aplicativo "Prohort Ceasas" é possível salvar uma consulta favorita e escolhendo um produto de três centrais. Cada central traz as 30 últimas cotações de preços por meio de tabela ou gráfico. Também é possível verificar se o preço do produto subiu ou se manteve o mesmo valor nas centrais selecionadas.

A frequência das cotações pode variar de acordo com cada empresa. Algumas podem cotar por dia e outras por semana. O aplicativo permite, também, que se altere o produto e a Ceasa pesquisada. Outra facilidade oferecida pelo "Prohort Ceasas" é a lista de contatos das empresas atacadistas, com endereço, telefone, e-mail e site.