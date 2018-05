Conab lança chamada pública para contratar caminhoneiros autônomos

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu nesta segunda-feira (28), uma chamada pública para a contratação de caminhoneiros autônomos para serviços de frete. O serviço requerido pela companhia prevê a remoção de 26 mil toneladas de milho dos estoques públicos localizados em Sorriso (MT), para a cidade de Palmeira do Piauí (PI).

A chamada pública é um dos pontos acordados entre governo e caminhoneiros. A contratação de autônomos pela Conab, que é uma empresa pública, faz parte dos 12 itens do acordo fechado entre as duas na semana passada. A Medida Provisória nº 831 oficializou o combinado.

A chamada pública de frete é destinada às cooperativas de transportadores autônomos de carga, às entidades sindicais dessa categoria e às associações de transportadores autônomos. A habilitação para a chamada pública será aberta a partir do dia 7 de junho, com entrega de propostas no dia 8 e resultado em 12 de junho.

Confira a Chamada Pública na íntegra.