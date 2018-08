A concessionária Energisa sorteou na última sexta-feira (27), em Bonito, oito geladeiras durante o mutirão de negociação para regularização de débitos com a concessionária.

O sorteio contemplou quatro clientes classificados como ‘baixa renda’ que estavam com as contas de energia elétrica em dia ou que negociaram as dívidas no mutirão, e mais quatro clientes que regularizaram seus débitos na ação.

Os ganhadores foram: Neiva Prieto Barbosa, Cristiane Pereira, Lidouvina Dias Romeiro, Armando Moreni, Neiva Matichua Leite, Maria Gonçalves Ferreira, Cristina Marques Ferreira e Eloir Jara Sanches.

Cristina Marques Ferreira, de 39 anos, compareceu ao mutirão para negociar as contas em atraso e munutos depois recebeu a ligação de que havia ganhado o refrigerador. “Fiquei emocionada e quase não acreditei. Minha geladeira era de segunda mão e estava com apoio de um tijolo no pé de tão velhinha. Fiquei muito feliz”, disse.

O atendimento aconteceu das 8h às 17h na Praça da Liberdade com condições especiais de parcelamento e reparcelamento oferecidas para os consumidores, além de desconto de 100% nos juros para pagamento à vista, multa e correção monetária por atraso de pagamento.

* São considerados como baixa renda os clientes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo. Para participar do sorteio, é preciso ser cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que dá descontos de até 65% na conta de luz, dependendo da faixa de consumo.