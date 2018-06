Concessionárias e Procon fazem mutirão para consumidor analisar dívidas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Procon-CG, realizará de 5 a 8 de junho, na Praça do Rádio Clube, das 8 às 18 horas, a Ação de Gestão da Inadimplência para Regularização (Agir).

A ação tem por finalidade ofertar aos consumidores inadimplentes a possibilidade de realizar acordo com fornecedor, por meio de estrutura composta por totens de consulta e equipe especializada, inclusive para orientação financeira, com a finalidade de harmonizar as relações de consumo.

O Procon-CG oferecerá, mediante acordo com a Federação Brasileira dos Bancos e Consumidor.GOV, a possibilidade de negociações com bancos e instituições financeiras e mais uma enorme gama de empresas aderentes a plataforma, que apresentarão propostas diferenciadas e mais acessíveis ao orçamento familiar do consumidor que estiver inadimplente.

Também será disponibilizada consulta, por meio do estande do Instituto de Protesto de Títulos do Brasil, Secção-MS, de forma gratuita aos participantes do evento.

A Ação será realizada em parceria com a Serasa Experian, Federação Brasileira dos Bancos (Febraban); Águas Guariroba; Energisa; NET; Cartório de Protestos e Conselho dos Consumidores de Energia da Área de Concessão da Energisa-MS.