Concluída a primeira etapa das obras de drenagem e recapeamento

Regiões como Danúbio Azul, Eco Parque e Vila Nascente são beneficiadas com as melhorias

Foi concluída a primeira etapa das obras de drenagem e controle de enchentes nas regiões de influência dos bairros Danúbio Azul, Eco Parque e Vila Nascente, que integram o Complexo Mata do Jacinto, etapa D. As obras foram realizadas pela Prefeitura municipal de Campo Grande, que com a conclusão, o trânsito na pista bairro/centro da Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, trecho entre a Avenida Hiroshima e a Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, interditada desde abril, foi liberado.

Segundo a prefeitura, a Avenida Parque dos Poderes, que é a nova ligação entre a Mato Grosso e a Desembargador Leão Neto do Carmo, está sendo urbanizada, com o plantio de 40 palmeiras imperiais, árvores que foram removidas das margens do Rio Anhandui, local onde está sendo feita a revitalização.

Foram implantados, em outra frente de drenagem quase concluída, 330 metros de tubulação a partir da Rua da Fortuna, passando pela Rua das Folhagens, que atravessa a Praça Bosque da Paz, se conectando com a rede existente na Rua Pedro Martins. Essas melhorias vão amparar os problemas de alagamento nas laterais da Avenida Vitório Zeolla.

A Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo receberá a ultima etapa do serviço na próxima semana. Esse trecho de dois quilômetros serve de acesso ao campus da Universidade Uniderp Agrárias e a Avenida Carlinda Pereira Contar, que atravessa os bairros Jardim Veraneio, Arco-Íris, Estrela Dalva, Novos Estados e termina no Jardim Montevideo.