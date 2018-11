O JD1 Notícias vai sortear pares de ingressos no próximo dia 14 de novembro

O JD1 Notícias vai sortear ingressos para o show da banda Capital Inicial que se apresenta no próximo dia 17 de novembro, no Clube Estoril, em Campo Grande.

Para concorrer é simples, basta enviar um “oi” para no WhatsApp do JD1, pelo número (67) 998888882, você receberá uma mensagem com a solicitação de informações pessoais e pronto, você já estará concorrendo.

O sorteio será realizado no dia 14 de novembro.

O Show

Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fê Lemos e Yves Passaell desembarcam em Campo Grande no próximo dia 17 de novembro com a nova turnê da Capital Inicial, banda que carrega na bagagem 30 anos de sucessos que marcaram gerações.

Os músicos trazem seus novos sucessos “Tempestade”, “Seja o Céu”, “Atenção” e “Nada Vai Te Machucar”, do álbum Sonora que Dinho define como introspectivo, emocional e com observações do cotidiano.

O público também vai matar a saudade dos hits de sucesso, como "Depois da Meia Noite", "À Sua Maneira", "Natasha", "Não Olhe Pra Trás", "Olhos Vermelhos", "Fogo", "Independência" e “Primeiros Erros” – sucesso dos anos 80 de autoria de Kiko Zambianchi, que participou do álbum Acústico MTV, responsável pelo retorno da banda às paradas de sucesso nos anos 2000.

Serviço

- Data: 17/11/2018 (sábado)

- Local: Clube Estoril - Rua Silva Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Ponto de venda de ingressos