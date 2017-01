Concursados disputam com demitidos contratação na Prefeitura

Com faixas e cartazes, um protesto com cerca de 80 pessoas na manhã desta quinta-feira (5), na frente da Prefeitura Municipal de Campo Grande, pedia a convocação dos aprovados para o cargo de monitores em escolas da rede municipal de Ensino e Ceinfs (Centros de Educação Infantil) no concurso de 2013.

Nos cartazes os questionamentos ao prefeito Marquinho Trad (PSD) aponta uma solução: “Sr. Prefeito pra que contratar se existe aprovados em concurso?”, "Senhor Prefeito não contrate. Convocação já para os concursados. Estamos esperando 3 anos".

Para a recreadora Caroline Andrade, que foi aprovada no concurso a convocação poderia resolver parte do problema. “60% das recreadoras que trabalham pela Seleta e Omep passaram nesse concurso, então 60% dessas pessoas estariam trabalhando como concursadas e não estariam desempregadas como estão hoje”, ressaltou.

A recreadora contou que participou da reunião com o prefeito Marquinhos Trad na manhã de hoje, mas mesmo a conversa sendo tranquila as concursadas continuam sem resposta. “Não temos uma resposta certa, se vamos ser chamadas ou não. Temos que aguardar decisão do juiz. O prefeito falou que o juiz determinar será feito, ele só não pode chamar todos”, explicou.