No ultimo domingo (2) um concurseiro, que estava a caminho de Campo Grande para prova do concurso do Corpo de Bombeiros, salvou a vida de duas pessoas vítimas de um acidente na BR-040. O carro onde estava à família capotou e deixou um homem ferido, a bebê que estava na cadeirinha não sofreu nenhuma lesão, mas a mulher acabou falecendo no local.

De acordo com o depoimento de Bruno Albuquerque, no facebook, ele estava a caminho da capital pela rodovia quando percebeu um carro parado e umas pessoas tentando ajudar uma família que estava em outro carro que havia capotado. Segundo Bruno no carro estava Marcelo e sua filha Helena, de 1 ano.

“Marcelo reclamava muito de dores nas costas, provavelmente por causa de algumas costelas quebradas, dores também por todo o corpo, um corte profundo na mão e, provavelmente, com o braço quebrado. A outra vítima, sua esposa, não resistiu por que foi arremessada do carro, ela era a única que não usava o cinto de segurança” conta Bruno.

Diante da situação, Bruno com o apoio de algumas pessoas que estavam ali prestaram os primeiros socorros à família, mas o jovem concurseiro percebendo que Marcelo tinha um ferimento que poderia ter causado hemorragia interna decidiu fazer o transporte da vítima em seu carro, uma vez que não havia como pedir socorro especializado e a cidade mais próxima ficava aproximadamente 150 km.

O jovem levou a vítima e sua filha até uma unidade da CCR Vias, que continuou o resgate levando a família até a Santa Casa de Campo Grande.

Depois da boa ação, Bruno ainda conseguiu chegar a Campo Grande a tempo de fazer a prova do concurso. Depois da prova passou pela Santa Casa para saber como estão Marcelo e sua filha, e recebeu a noticia de que ambos passam bem.

“Obrigado por nos salvar, vocês são anjos que Deus colocou na minha vida”, agradeceu Marcelo ao jovem durante a visita.