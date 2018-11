Merendeiras da Rede Municipal de Ensino (Reme) tem a oportunidade de participar do 1º Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar de Campo Grande. As interessadas podem se inscrever até quinta-feira (22). O objetivo do concurso, é estimular a criatividade e destacar a importância do trabalho das merendeiras nas unidades da Reme.

Além de valorizar o papel das profissionais das escolas e Ceinfs, o concurso também tem a proposta de estimular a alimentação saudável e a criatividade, levando as merendeiras a criarem pratos diversificados, mas respeitando o cardápio desenvolvido pelas nutricionistas da Superintendência de Alimentação Escolar (Suale).

A execução e fiscalização do concurso serão de competência da comissão organizadora, formada por técnicos da Suale, designados pela Secretaria Municipal de Educação. As inscrições podem ser feitas por meio do facebook do concurso, através do link https://www.facebook.com/Concurso-Melhores-Receitas-da-Alimenta%C3%A7%C3%A3o-Escolar-de-Campo-Grande-142717370012132/, ou clicando aqui.

Além dos dados de identificação, o candidato deverá descrever, no campo “receita”, o nome do prato, os ingredientes com as medidas caseiras oficiais, a descrição do modo de preparo, o tempo de preparo e o rendimento em número de porções. É permitido participar com apenas uma receita, que deverá ser inédita e de autoria própria.

Os pratos deverão conter, obrigatoriamente, ingredientes importantes para uma alimentação saudável e alimentos que façam parte dos gêneros alimentícios previstos para o ano 2019 na alimentação escolar das unidades da Reme.