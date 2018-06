Concurso para fiscal de obras tem salário previsto de R$ 8,2 mil, diz secretário

O secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, adiantou nesta quarta-feira (20), que foi autorizado o concurso público para o cargo de fiscal de obras públicas da carreira fiscalização e gestão de obras públicas, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Responsável pela condução do certame, o secretário explica que o edital trará mais detalhes do concurso, mas adianta que serão ofertadas 25 vagas com previsão salarial de R$ 8.273,41.

“Esse concurso vai repor o quadro funcional da Agesul. Serão 20 vagas para engenheiro civil, duas para arquiteto, duas para engenheiro ambiental, e uma para engenheiro elétrico” pontua.

O decreto nº 15.028 de 19 de junho de 2018, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário da SAD pode ser conferido no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (20).