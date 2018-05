Concurso público para oficial de saúde é divulgado

O Corpo de Bombeiros Militar divulgou nesta terça-feira (15), o edital referente ao concurso público para oficiais em saúde. A informação foi divulgado no site do governo do Estado por meio da página Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul.

Concurso público de provas para ingresso no curso de formação de oficiais e soldados do Corpo de Bombeiros Militar de MS.

Mais informações sobre valores e outros podem ser adquiridas no link abaixo;

http://fundacaofapems.org.br/site/2018/04/concurso-bombeiro-militar-ms-2018/