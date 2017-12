Concurso vai premiar melhor decoração natalina residencial na Capital

As inscrições terminam nesta sexta-feira (15), o prêmio será distribuido pela nove reigões da Capital, cada premiado irá receber R$2 mil.

As inscrições para o concurso público que irá selecionar e premiar a melhor decoração natalina residencial na Capital, termina nesta sexta-feira (15). Organizado pela Prefeitura de Campo Grande o concurso tem por objetivo representar a tradição do Natal, mantendo o espírito natalino de fraternidade, respeito e de amor ao próximo e estimular a criatividade da comunidade e tornar nossa cidade mais bela para as festividades natalinas.

Serão escolhidas nove decorações, contemplando cada uma das sete regiões urbanas da cidade (Centro, Prosa, Segredo, Bandeira, Anhanduizinho, Lagoa, Imbirussú, Anhanduí e Rochedinho) e uma de cada distrito (Anhanduí e Rochedinho). O valor do prêmio será de R$ 2 mil, entregue no mês de fevereiro de 2018.

Os critérios para julgamento das propostas deverão ser considerados os seguintes aspectos: Espírito Natalino: a decoração deverá expressar o verdadeiro sentido do Natal; amor ao próximo, caridade, fé; Criatividade: será avaliado neste critério o material utilizado na decoração, levando-se em consideração as características e materiais típicos de nossa cidade.

As visitas para avaliações serão realizadas de a partir deste domingo (17) e vai até 28 de dezembro. Já o resultado das decorações selecionadas serão publicado no dia 5 de janeiro de 2018.

Podem participar do concurso os proprietários, locatários de residências (casas ou prédios residenciais), localizados na cidade de Campo Grande – MS e seus distritos Anhandui e Rochedinho, que se inscreverem no período e condições previstas no regulamento. É vedada a participação de fachadas ou vitrines de estabelecimentos comerciais.

Quem tiver interesse e quiser conferir o edital na íntegra pode acessar o Edital nº 35/2017 publicado na edição de hoje do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, nº 5.070, a partir da página 6, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande