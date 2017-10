Condenado por assassinato na Itália, Cesare Battisti é preso em Corumbá

O italiano Cesare Battisti, condenado a prisão perpétua em seu país, foi detido nesta quarta-feira na cidade de Corumbá, tentando atravessar a fronteira com a Bolívia. Ele vive como refugiado no Brasil. Segundo o portal de notícias UOL, ele teria sido preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A prisão dele ocorreu numa blitz sob uma suposta tentativa de evasão de divisas e as autoridades locais acreditam que ele iria tentar se refugiar na Bolívia após o pedido formal dos italianos para que o Brasil o devolva para cumprir a pena em seu país de origem.

Ainda segundo o portal do jornal, defesa de Battisti disse que ainda não tem informação sobre sua detenção.

A defesa do italiano entrou com um pedido de habeas corpus na última quinta-feira (28), no Supremo Tribunal Federal (STF), para impedir uma possível extradição. Ele recebeu asilo no Brasil após decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010. Foi o último ato do petista na Presidência.