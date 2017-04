Condomínio no Canguru atenderá 272 famílias do Minha Casa Minha Vida

Novo condomínio no jardim Canguru – região sul de Campo Grande, que atenderá mil pessoas, será inaugurado pelo prefeito, Marquinhos Trad (PSD), às 9h de quinta-feira (27). As 272 famílias que irão morar no residencial foram avaliadas pelos critérios do Programa Minha Casa Minha Vida. Toda a demanda foi selecionada pela EMHA (Agência Municipal de Habitação de Campo Grande) através do trabalho técnico social desenvolvido pela Agência.

O custo total do empreendimento foi de R$ 17 milhões sendo a contrapartida da prefeitura de R$ 854 mil mais isenção de impostos e doação do terreno. A do governo do estado foi de R$ 561 mil. O recurso federal veio por intermédio do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), foi de R$ 16 milhões, e o agente financeiro do empreendimento é o Banco do Brasil.

A cerimônia de entrega das casas contará com a presença do governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), e do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, cinco famílias deverão receber as chaves dos seus apartamentos em ato simbólico durante a solenidade de entrega do empreendimento.

No total, mais de 1000 pessoas irão residir nos 272 apartamentos, sendo 17 unidades adaptadas às pessoas com necessidades especiais. As moradias possuem sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço e toda a infraestrutura urbana essencial: pavimentação asfáltica, drenagem, esgoto, água e energia elétrica. O condomínio ainda possui guarita, salão de festa, playground e campo de futebol.

Foi inserida na contemplação de unidades habitacionais de interesse social a comunidade da Cidade dos Anjos e conjunto Jardim Aero Rancho. (Com assessoria)