Um motorista identificado apenas como D. O. Q. condizia um carro Pálio de cor prata, quando dormiu ao volante e provocou um acidente na rodovia MS-162. O caso aconteceu no sábado (21), quando o condutor bateu na traseira de uma S-10, que seguia sentido a cidade de Sidrolândia.

De acordo com o Maracaju Speed, o motorista do Pálio dormiu ao volante e invadiu a contramão da pista. Contudo, para evitar a colisão frontal, o condutor da caminhonete tentou desviar o veículo, porem, o automóvel foi atingido na traseira.

A colisão fez com que ambos os veículos saíssem da pista e capotassem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas socorridas com vida.